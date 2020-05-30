40-річний словенський арбітр Славко Вінчіч, який в цьому сезоні обслуговував матчі Ліги чемпіонів, був заарештований в рамках поліцейського розслідування справи по наркоторгівлі, проституції та продажу зброї в Боснії і Герцеговині.

Вінчіч був затриманий разом з групою інших осіб в кількості більше 40 чоловік неподалік від міста Бієліна. В ході обшуку в будинку, де відбувалося затримання, було знайдено 10 пістолетів, 14 упаковок кокаїну, 9 таблеток невідомої речовини, 3 бронежилета, кілька ноутбуків і грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 20 тисяч доларів. Про це повідомляє sport.avaz.ba.

Дивіться також Відомий суддя зізнався, що помилково зарахував гол у фіналі Ліги чемпіонів: відео

Вінчіч був доставлений в одне з місцевих відділень поліції, де його допитали. Адвокати арбітра і він сам стверджували, що той просто виявився в непотрібному місці в непотрібний час. Нібито Вінчіча запросили на ранчо ділові партнери, щоб відзначити якесь свято.

Арбітр пояснив, що незнайомий з переважною більшістю людей, які були присутні на місці затримання та ніколи їх раніше не бачив.

Славко Вінчіч та "Шахтар"

Славко Вінчіч пам'ятний українським уболівальникам за матчем Ліги Європи 2016/17 між "Шахтарем" і "Сельтою". У кінцівці тієї гри словенець піддався на провокацію форварда гостей Гвідетті, симулювати порушення правил у штрафному "гірників" після контакту з П'ятовим.

В результаті Вінчіч призначив пенальті, що допомогло "Сельті" зрівняти рахунок за сумою двох матчів, а в додатковий час забити другий м'яч і вийти в 1/8 фіналу турніру.

Шахтар – Сельта відеоогляд матчу