Арбітр матчу "Шахтар" – "Бенфіка" Боббі Медден – він призначав пенальті у ворота збірної України
0
У четвер, 20 лютого, донецький "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Суперник – португальська "Бенфіка".
Головний арбітром матчу назначили шотландця Боббі Меддена. На лінії йому допомагатимуть Дуглас Росс та Девід Рум. Четвертий арбітр – Дон Робертсон. Відеопомічники Пол Тірні та Вільям Коллам.
До слова: Захисник "Шахтаря" офіційно перейшов у польський "Лех"
Варто відзначити, що Боббі Медден вже перетинався як з "Шахтарем", так і Україною й українськими клубами. А також працював на харківському стадіоні "Металіст", де і відбудеться гра "Шахтар" – "Бенфіка". При цьому тоді теж було україно-португальське протистояння.
- В сезоні 2009/10 він був запасним арбітром на матчі "гірників" проти "Партизана" у груповому етапі Ліги Європи.
- Він був запасним арбітром на грі "Металіста" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Спортінга".
- Двічі працював на матчах збірної України. Перший раз – запасним арбітром у матчі Євро-2016 Україна – Німеччина. Другий – головним арбітром матчу Сербія – Україна 17 листопада 2019 року. Тоді українці зіграли внічию 2:2, забивши вирішальний гол на 90+3 хвилині. При цьому вже на 8-й хвилині зустрічі у наші ворота було призначено пенальті.
- Ще одним матч за участі української команди – матч групового етапу Ліги Європи 2014/15 "Інтер" – "Дніпро".
- Тож Україна та українські клуби лише один раз перемогли. коли на матчі працював Боббі Мадден. Це був саме матч "Шахтаря". Ще у двох випадках була зафіксована нічия, і двічі – поразка.
сьогодні
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі