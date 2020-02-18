Арбітр матчу "Шахтар" – "Бенфіка" Боббі Медден – він призначав пенальті у ворота збірної України

У четвер, 20 лютого, донецький "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Суперник – португальська "Бенфіка".

Головний арбітром матчу назначили шотландця Боббі Меддена. На лінії йому допомагатимуть Дуглас Росс та Девід Рум. Четвертий арбітр – Дон Робертсон. Відеопомічники Пол Тірні та Вільям Коллам.

До слова: Захисник "Шахтаря" офіційно перейшов у польський "Лех"

Варто відзначити, що Боббі Медден вже перетинався як з "Шахтарем", так і Україною й українськими клубами. А також працював на харківському стадіоні "Металіст", де і відбудеться гра "Шахтар" – "Бенфіка". При цьому тоді теж було україно-португальське протистояння.