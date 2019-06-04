Арбітр не помітив порушення правил, яке принесло перемогу "Голден Стейт": рішення НБА

У другому матчі фіналу плей-офф НБА між "Торонто" та "Голден Стейт", сталося порушення, яке вплинуло на підсумковий результат матчу. В НБА визнали, що арбітри не помітили цей епізод.

За 15 секунд до кінця гри "Голден Стейт" був попереду 106:104. На цей час м'яч перебував у Стефана Керрі. Саме він здійснив пробіжку, яку не помітили арбітри та не зупинили гру. Натомість матч продовжився, Керрі віддав пас на Лівінгстона, який передав м'яч Ігудалі. Саме дальній кидок останнього збільшив перевагу "Голден Стейт" до 5 очок, а в "Торонто" не залишилося часу, щоб зрівняти рахунок. В НБА визнали, що арбітри не помітили цього порушення.

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Відео порушення Керрі у фінальному матчі проти "Торонто"

Якщо б арбітри зафіксували порушення, м'яч би перейшов до "Торонто". І в них би було 10 секунд для атаки. Вони могли б зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм. А якщо б закинули триочковий, то виграли б матч. Натомість "Голден Стейт" перемогли Та зрівняли рахунок у серії – 1:1.

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Та варто відзначити, що гравці "Репторс" Сіакам та Леонард теж зробили пробіжки незадовго до кінця четвертої чверті, які не помітили арбітри зустрічі.