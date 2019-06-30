Арбітр не зарахував три голи Уругваю, який у підсумку програв Перу на Копа Америка

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Арбітр не зарахував три голи Уругваю, який у підсумку програв Перу на Копа Америка
Арбітр не зарахував три голи Уругваю, який у підсумку програв Перу на Копа Америка / twitter.com/copaamerica

Уругвай сенсаційно покинув Копа Америка 2019. "Небесно-голубі" в серії післяматчевих пенальті програли збірній Перу.

Уругвай – Перу 0:0 (по пенальті 4:5)

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Уругвай, який виграв групу C, більш агресивно розпочав гру проти Перу. Останні, до слова, зуміли вийти в плей-офф як найкраща команда, яка посіла третє місце у своїй групі. У середині тайму стовідсоткову нагоду не використав Кавані, який з близької відстані пробив вище.

У першому таймі Уругвай таки забив гол. Однак арбітр скасував взяття через положення поза грою. У другому таймі історія повторилася. Уругвайці ще двічі відзначилися, але арбітр переглянув відеоповтор і скасував м'ячі Кавані та Суареса.

Справа дійшла до серії пенальті, де єдиний удар не зміг реалізувати нападник Уругваю Луїс Суарес. Таким чином, збірна Перу перемогла і в півфіналі зіграє проти Чилі. В іншому півфіналі Бразилія зійдеться з Аргентиною.

 

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт
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