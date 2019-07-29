Арбітр, який працював на історичному матчі збірної України, обслужить гру "Зорі" у Лізі Європи

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зорею" – "Будучност" буде обслуговувати ірландський арбітр Ніл Дойл. Гра відбудеться 1-го серпня.

Ірландець Ніл Дойл буде головним арбітром матчу "Зоря" – "Будучност", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Асистентами рефері будуть його земляки Даррен Кері та Даррах Кіган. Четвертий рефері – ірландець Джон Маклафлін.

41-річний арбітр тільки одного разу обслуговував поєдинок за участі українських команд. 6-го вересня 2013 року Дойл працював на матчі збірної України в рамках кваліфікації чемпіонату світу.

У Львові "синьо-жовті" розгромили збірну Сан Марино з історичним рахунком 9:0. Це найбільш розгромна перемога збірної України.

Усього Дойл відпрацював на 41-у міжнародному матчі. У цих поєдинках ірландець призначив 13 пенальті, показав 186 жовтих та 16 червоних карток.

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зорею" – "Будучност" відбудеться у четвер, 1-го серпня. Початок гри о 19:00.

Першу гру на виїзді луганців виграли з рахунком 3:1. Результат другої гри між "Зорею" та "Будучностю" читайте на Спорт24.