Арбітром матчу Сербія – України призначили Боббі Маддена: як він судив матчі українців та сербів

На заключному поєдинку відбору до Євро-2020 Сербія – Україна, що відбудеться 17 листопада в Белграді на стадіоні "Райко Мітич", працюватиме шотландська бригада арбітрів на чолі з Боббі Мадденом.

На лініях йому допомагатимуть Девід Рум і Грем Стюарт. Четвертий арбітр – Дональд Робертсон.

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41-річний Боббі Мадден дебютував на міжнародній арені у 2008-му, з 2010 року – суддя ФІФА. Судив матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2014 та Чемпіонату Європи 2016. В середньому за матч показує три жовті картки та не любить червоні.

Боббі Мадден перетинався і з українською, і з сербською збірними. Саме він був головним арбітром товариського матчу Німеччина – Сербія 20 березня 2019 року. Сам матч закінчився внічию, але відзначився скандалом через доволі грубу гру сербів (Мілан Павков навіть отримав червону картку). Варто додати, що бірна Сербії тоді забила вже на 12-й хвилині зустрічі. Відзначився Лука Йовіч. Та цього разу нападник мадридського "Реалу" не отримав виклик до національної збірної.

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Працював Боббі Мадден і за матчі збірних Німеччини та України. Це було на Євро-2016. Правда, він був запасним суддею, а матч закінчився перемогою німців.

У 2018 році шотландця призначили на матч Ліги націй між Литвою та Сербією. Тоді гості здобули перемогу завдяки призначеному пенальті наприкінці матчу.

Ще тричі Боббі Мадден працював на матчах українських клубів. 1 жовтня 2009 року він був запасним суддею на матчі "Шахтар" – "Партизан". Тоді "гірники" розгромили суперників 4:1. За сербську команду забив Адем Льяїч, який і зараз грає за збірну Сербії та може вийти проти України.

5 квітня 2012 року Боббі Мадден теж був запасним арбітром на матчі харківського "Металіста" та "Спортінга". Матч закінчився внічию 1:1.

27 листопада 2014 року Боббі Мадден вже був головним арбітром на матчі "Інтера" та "Дніпра." Тоді перемогла італійська команда 2:1. У цьому матчі зіграв Євген Коноплянка, що може вийти проти збірної Сербії.