Аргентина у скандальному матчі перемогла Чилі на Копа Америка

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Аргентина – Чилі: відео голів та результат матчу Копа Америка 2019
Момент вилучення Мессі / theworldnews.net

Збірна Аргентини здобула третє місце на Кубку Америки. У матчі за третє місце аргентинці перемогли чинних чемпіонів чилійців.

Аргентина – Чилі 2:1
Голи: Агуеро, 12, Дибала, 22 – Відаль, 59 (пен.)

Вилучення: Мессі, 37 – Медель, 37

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Аргентина програла два останні фінали на Кубку Америки саме Чилі. Тому матч за третє місце містив подвійну мотивацію для Аргентини.

"Біло-голубі" агресивно розпочали поєдинок і зуміли забити швидкий гол. Мессі хитро розіграв штрафний, віддавши пас на Агуеро. Кун легко переграв голкіпера. Подвоїв перевагу Аргентини елегантним голом Дибала.

Після цього в матчі на перший план вийшла робота головного арбітра. Маріо Діаз де Вівар на 37 хвилині вирішив вилучити Мессі та Меделя. Зокрема, Медель вирішив поштовхатися з Лео. Якщо на червону картку хтось і заслуговував, то це точно був не Мессі.

Своїм рішення арбітр спровокував агресію на футбольному полі. Дрібні порушення правил рефері карав жовтими картками, коли грубі порушення чомусь не помічав.

У другому таймі арбітр призначив досить сумнівний пенальті у ворота Аргентини, який реалізував Відаль. Але на більше чилійці не спромоглися й Аргентина здобула перемогу.

Фінал Кубку Америки між Бразилією та Перу відбудеться 7-го липня. Початок гри, о 23:00 за київським часом.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Копа Америки
Джерело: 24 канал
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