Аргентина – Колумбія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

Ліонель Мессі розпочинає похід за трофеєм Кубка Америки. У стартовому поєдинку групового етапу збірна "Аргентини" прийме "Колумбію". Однак фахівці віддають тільки невеличку перевагу "Альбіселесте".

Коефіцієнт на перемогу Мессі й компанії – 2,18. На те, що команди розійдуться миром – 3,2. Тріумф "Колумбії" оцінюють у 3,6.

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Проте в останніх трьох очних протистояннях перевага на боці "Аргентини". "Альбіселесте" відсвяткували перемогу в двох матчах та ще одного разу зіграли у нічию.



Прогноз букмекерів

Чи вдасться Мессі з партнерами продовжити свою безпрограшну серію, можна дізнатися вже на вихідних. Матч "Аргентина" – "Колумбія" розпочнеться у неділю 16 червня о 1 ночі.

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