Аргентина – Колумбія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

4 Читать новость на русском

Ліонель Мессі розпочинає похід за трофеєм Кубка Америки. У стартовому поєдинку групового етапу збірна "Аргентини" прийме "Колумбію". Однак фахівці віддають тільки невеличку перевагу "Альбіселесте".

Коефіцієнт на перемогу Мессі й компанії – 2,18. На те, що команди розійдуться миром – 3,2. Тріумф "Колумбії" оцінюють у 3,6.

Читайте також: Ліонель Мессі травмувався в ганебному матчі збірної Аргентини

Проте в останніх трьох очних протистояннях перевага на боці "Аргентини". "Альбіселесте" відсвяткували перемогу в двох матчах та ще одного разу зіграли у нічию.

Аргентина-Колумбія
Прогноз букмекерів

Чи вдасться Мессі з партнерами продовжити свою безпрограшну серію, можна дізнатися вже на вихідних. Матч "Аргентина" – "Колумбія" розпочнеться у неділю 16 червня о 1 ночі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні
5120
Теги: Спорт Футбол Аргентина Ліонель Мессі Колумбія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні питання літнього міжсезоння чемпіонату України з футболу
14 червня 17:40 Головні питання літнього міжсезоння чемпіонату України з футболу
Михайло Гема 393
Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
14 червня 14:30 Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
Ігор Саджениця 255
Останній шанс Мессі: чому перемога на Копа Америка дозволить увійти Лео в клуб легенд
14 червня 12:52 Останній шанс Мессі: чому перемога на Копа Америка дозволить увійти Лео в клуб легенд
Михайло Гема 644
Велогонщик втратив колесо під час туру, невідомий відмовився дати йому інше: відео
14 червня 11:23 Велогонщик втратив колесо під час туру, невідомий відмовився дати йому інше: відео
224
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
14 червня 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 3780
Новини
Більше новин
Залиште відгук