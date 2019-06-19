Аргентина – Парагвай: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки
"Альбіселесте" стартували на Копа Америка із поразки колумбійцям, втім шанси пробитися до плей-офф турніру в аргентинців ще залишаються. Наступний суперник команди Мессі на турнірі – збірна Парагваю.
Ліонель Мессі не втрачає надій таки здобути трофей зі збірною, адже аргентинці – фаворити поєдинку.
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1,44 – коефіцієнт на перемогу біло-голубих;
4,3 – коефіцієнт на нічию.
8,2 – коефіцієнт на перемогу парагвайців.
Прогноз букмекерів на матч
Найбільш очікуваним автором голу у матчі є Ліонель Мессі. Коефіцієнт на те, що форвард "Барси" відзначиться забитим м'ячем у грі – 1,7.
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі
Голів від Мессі чекають не лише футбольні фахівці, а й вболівальники аргентинців. Адже їх команда після першого туру посідає останнє місце у групі В. А от лідирують у квартеті колумбійці, яких чекає матч проти почесних гостей турніру збірної Катару.
Матч Аргентина – Колумбія розпочнеться о 3:30 у четвер, 20 червня.
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