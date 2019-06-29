Аргентина та Чилі вийшли у півфінал Копа Америка-2019: відео

На Копа Америка визначились ще двоє півфіналістів. Збірна Аргентини впевнено перемогла Венесуелу, а Чилі розібралася з Колумбією.

Венесуела – Аргентина 0:2

Голи: Мартінес 10, Ло Чельсо 74

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Аргентинці жваво розпочали поєдинок, за що були винагороджені вже на 10-й хвилині. Після подачі кутового у виконанні Ліонеля Мессі м'яч потрапив до Серхіо Агуеро, який сильно пробив по воротах. На шляху круглого опинився Лаутаро Мартінес, який елегантним дотиком п'ятою відправив м'яч у сітку воріт.

Ініціатива залишалась у гравців "альбіселесте" протягом усього матчу. Наприкінці поєдинку півзахисник Бетіса Джовані Ло Чельсо влучним ударом зняв питання щодо переможця матчу.

Аргентина вийшла у півфінал Копа Амеріка, де на неї вже очікує господар турніру – збірна Бразилії.

Відеоогляд матчу Венесуела – Аргентина

Колумбія – Чилі 0:0 (пен. 4:5)

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В основний час команди не змогли виявити переможця, а тому матч перейшов в екстратайми. Проте, там так само не вдалось забити бодай 1 м'яч, а тому доля протистояння вирішувалась у серії пенальті.

У серії 11-метрових чилійці реалізували усі удари, тоді як у складі колумбійців не забив з позначки Тесільйо.

У півфіналі Чилі зустрінеться з переможцем пари Уругвай – Перу.

Відеоогляд матчу Колумбія – Чилі

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