Аргентина та Уругвай зіграли внічию завдяки голам зіркових футболістів: відео

Збірна Аргентини після перемоги над Бразилією в контрольному матчі провела спаринг з Уругваєм, який завершився внічию 2:2.

Аргентина – Уругвай 2:2 Голи: Агуеро, 62, Мессі, 90+2 (пен.) – Кавані, 33, Суарес, 67 Читайте також: Аргентина мінімально перемогла Бразилію: гол Мессі та два нереалізованих пенальті (відео) У першому таймі "чарруа" вийшли вперед, розігравши відмінну комбінацію, яку ударом з близької відстані завершив Едінсон Кавані. Відео голу Кавані

Аргентина зрівняла рахунок на 62-й хвилині – Ліонель Мессі навісив зі штрафного, а Серхіо Агуеро влучно пробив головою. Однак через п'ять хвилин Луїс Суарес шикарно виконав штрафний і знову вивів Уругвай вперед. Відео голу Агуеро Відео голу Суареса

Спас Аргентину від поразки саме Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 92-й хвилині. Відео голу Мессі