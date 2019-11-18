Аргентина та Уругвай зіграли внічию завдяки голам зіркових футболістів: відео
Збірна Аргентини після перемоги над Бразилією в контрольному матчі провела спаринг з Уругваєм, який завершився внічию 2:2.
Аргентина – Уругвай 2:2
Голи: Агуеро, 62, Мессі, 90+2 (пен.) – Кавані, 33, Суарес, 67
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У першому таймі "чарруа" вийшли вперед, розігравши відмінну комбінацію, яку ударом з близької відстані завершив Едінсон Кавані.
Відео голу Кавані
Аргентина зрівняла рахунок на 62-й хвилині – Ліонель Мессі навісив зі штрафного, а Серхіо Агуеро влучно пробив головою. Однак через п'ять хвилин Луїс Суарес шикарно виконав штрафний і знову вивів Уругвай вперед.
Відео голу Агуеро
Відео голу Суареса
Спас Аргентину від поразки саме Ліонель Мессі, який реалізував пенальті на 92-й хвилині.
Відео голу Мессі