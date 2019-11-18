Аргентина – Уругвай: прогноз букмекерів на товариський матч

У понеділок, 18 листопада, збірна Аргентини в рамках товариського матчі заграє з Уругваєм. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в поєдинку.

Аргентина – Уругвай. Прогноз букмекерів

Збірна Аргентини стала бронзовим призером минулого Кубка Америки, де в матчі за третє місце переграла Чилі (2:1). Після головного футбольного турніру Південної Америки "біло-блакитні" провели п'ять товариських матчів, в яких здобули три перемоги і дві нічиї, а в останній грі мінімально здолали Бразилію (1:0). У цьому матчі, який пройшов в Ріяді, вирішальний гол забив Ліонель Мессі.

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Уругвай не потрапив у вирішальні матчі Кубка Америки і задовольнився чвертьфіналом, де поступився збірній Перу в серії пенальті. Після головного турніру Південної Америки "небесні олімпійці" провели п'ять товариських матчів, в яких жодного разу не програли і здобули три перемоги. В останній грі "чарруа" переграли збірну Угорщини (2:1), причому після голів Родрігеса і Кавані вели 2:0 вже до 21-й хвилини і утримали підсумкову перемогу.

Прогноз Фаворит Спорт

Фахівці оцінюють шанси Аргентини перемогою продовжити безпрограшну серію до 7-ми матчів коефіцієнтом 2,1. У свою чергу, шанси уругвайців перемогти і зіграти 6-ий матч без поразок – 3,8. Нічия в матчі оцінена коефіцієнтом 3,3.

Прогноз Pari Match

Експерти оцінюють шанси Аргентини перемогти в поєдинку й ТМ 2.5 – 4,3. Звитяга господарей і ТБ 2.5 – 3,6.

Коефіцієнт на те, що Уругвай не програє і ТМ 2.5 – 2,65. Перемогу гостей в один м'яч або нічию букмекери оцінили коефіцієнтом 2,11.

Прогноз 1xbet

Експерти 1xbet дають можливість фанатам вгадати, який футболіст зможе забити гол у поєдинку. Найбільше шансів у аргентинця Ліонеля Мессі. Гол зіркового нападника в будь-який час поєдинку оцінений коефіцієнтом 2.

Товариський матч Аргентина – Уругвай в Тель-Авіві відбудеться у понеділок, 18 листопада. Початок поєдинку – о 21:15.