Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу

Визначився другий фіналіст Чемпіонату світу з баскетболу. А також збірна-невдаха, яка зіграє у матчі за третє місце.

У півфіналі зійшлися збірні Аргентини та Франції. Французи напередодні доволі неочікувано вибили з турніру головного фаворита – збірну США. Однак на півфінал у них сил вже не залишилося.

До слова: Іспанія лише у другому овертаймі перемогла Австралію та вийшла у фінал ЧС з баскетболу

Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Збірна Аргентини постійно була попереду, але французи кожен раз не відпускали далеко вперед суперника, один раз навіть мінімально вийшовши вперед.

Однак у третій чверті аргентинцям вдалося вирватися вперед і довести перевагу до двозначної. Надолужити таке відставання французи вже не зуміли. У підсумку саме збірна Аргентини стала другим фіналістом.

Аргентина – Франція 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)

Тепер у неділю, 15 серпня, Аргентина зіграє з Іспанією у фіналі Чемпіонату світу. В цей же день відбудеться і матч за третє місце, у якому Франція протистоятиме Австралії.