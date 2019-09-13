Аргентина впевнено обіграла Францію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з баскетболу
Визначився другий фіналіст Чемпіонату світу з баскетболу. А також збірна-невдаха, яка зіграє у матчі за третє місце.
У півфіналі зійшлися збірні Аргентини та Франції. Французи напередодні доволі неочікувано вибили з турніру головного фаворита – збірну США. Однак на півфінал у них сил вже не залишилося.
До слова: Іспанія лише у другому овертаймі перемогла Австралію та вийшла у фінал ЧС з баскетболу
Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Збірна Аргентини постійно була попереду, але французи кожен раз не відпускали далеко вперед суперника, один раз навіть мінімально вийшовши вперед.
Однак у третій чверті аргентинцям вдалося вирватися вперед і довести перевагу до двозначної. Надолужити таке відставання французи вже не зуміли. У підсумку саме збірна Аргентини стала другим фіналістом.
Аргентина – Франція 80:66 (21:18, 18:14, 21:16, 20:18)
Тепер у неділю, 15 серпня, Аргентина зіграє з Іспанією у фіналі Чемпіонату світу. В цей же день відбудеться і матч за третє місце, у якому Франція протистоятиме Австралії.