Аргентина знову зазнала невдачі на Копа Америка, Колумбія здолала Катар: відео

У групі B визначився перший учасник плей-офф раунду Копа Америка. Колумбія мінімально обіграла Катар і вийшла до плей-офф з першого місця.

Колумбія – Катар 1:0

Гол: Сапата, 86

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Єдиний гол у матчі вболівальники побачили наприкінці матчу. На 86 хвилині Сапата головою замкнув навіс у штрафний і вирвав перемогу для колумбійців.

Аргентина – Парагвай 1:1

Голи: Мессі, 57 (пен.) – Санчес, 37

В іншому матчі цієї групи Аргентина та Парагвай не змогли виявити сильнішого. У першому таймі вперед вийшли номінальні гості завдяки голу Санчеса. Однак по перерві Аргентина зрівняла рахунок. З пенальті відзначився Ліонель Мессі.

У групі B Колумбія набрала вже 6 очок та гарантувала собі участь у плей-офф. Парагвай має два очки, Аргентина тільки одне, а в Катару нуль. В останньому турі Парагвай зіграє проти Колумбії, а Катар з Аргентиною.