Аргентинський клуб перейменує стадіон в пам'ять про загиблого футболіста Еміліано Сали
Футбольний клуб "Сан-Мартін Тукуман", який виступає у другому за силою аргентинському чемпіонаті, вирішив перейменувати свій стадіон на честь загиблого футболіста Еміліано Сала.
Перейменування приурочено до дня народження Еміліано Сали, якому 31 жовтня виповнилося б 29 років.
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Також повідомляється, що біля стадіону "Сан-Мартіна де Прогресо" буде виконано графіті на честь загиблого аргентинця.
Сала знаходився в структурі клубу з 1994-го по 2005 роки, після чого на молодіжному рівні також грав за місцевий "Проєкто Кресер", а потім переїхав до Франції, де виступав за "Бордо", "Орлеан", "Ньор", "Кан" і "Нант".
Що сталося з Еміліано Салою?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Салою. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Салу та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сали.
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