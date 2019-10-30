Аргентинський клуб перейменує стадіон в пам'ять про загиблого футболіста Еміліано Сали

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Еміліано Сала
Еміліано Сала / Фото з відкритих джерел

Футбольний клуб "Сан-Мартін Тукуман", який виступає у другому за силою аргентинському чемпіонаті, вирішив перейменувати свій стадіон на честь загиблого футболіста Еміліано Сала.

Перейменування приурочено до дня народження Еміліано Сали, якому 31 жовтня виповнилося б 29 років.

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Також повідомляється, що біля стадіону "Сан-Мартіна де Прогресо" буде виконано графіті на честь загиблого аргентинця.

Сала знаходився в структурі клубу з 1994-го по 2005 роки, після чого на молодіжному рівні також грав за місцевий "Проєкто Кресер", а потім переїхав до Франції, де виступав за "Бордо", "Орлеан", "Ньор", "Кан" і "Нант".

Що сталося з Еміліано Салою?

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала Аргентина
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