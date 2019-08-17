Аріц Адуріц повторив рекорд Мессі, забивши неймовірний гол у ворота "Барселони": відео
Нападник "Атлетіка" Аріц Адуріц повторив рекорд Ліонеля Мессі. Він забив у 15 сезоні іспанської Ла Ліги поспіль.
Аріц Адуріц забивав у кожному сезоні чемпіонату Іспанії протягом останніх 15 років, в яких він брав участь. Новий сезон він розпочав з голу у ворота "Барселони".
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При цьому Адуріц вийшов на поле на 88-й хвилині, а єдиний та переможний гол забив на 89-й хвилині першим же дотиком до м'яча. При цьому забив він ударом ножицями.
Відео голу Адуріца у ворота "Барселони"
Після цього голу роздягалка "Атлетіка" зустрічала героя оплесками.
Джерело: 24 канал
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