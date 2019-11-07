Арсен Венгер погодився очолити "Баварію": деталі гучного призначення

70-річний фахівець Арсен Венгер погодився очолити мюнхенську "Баварію" після відставки Ніко Ковача. Про це інформує авторитетне німецьке видання Kicker.

Венгер – тимчасовий тренер "Баварії"

"Баварія" начебто зв'язалася з Венгером, і той висловив готовність взяти на себе роботу. Венгер буде тимчасовим наставником мюнхенців до літа.

Читайте також: Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"

Влітку 2020 року "Баварія" планує знайти довгострокового тренера. У клубі шукають фахівця, під орудою якого команда гратиме у футбол з володінням м'ячем, який "Баварії" привив екстренер Луї ван Гал.

Водночас німецьке видання Bild пише, що Арсен Венгер не планує привозити до "Баварії" своїх помічників. Француз начебто хоче, щоб в клубі залишився теперішній в.о. головного тренера "Баварії" Ханс-Дітер Флік.

Що говорять у "Баварії" про призначення Венгера?

Спортивний директор "червоних" Хасан Саліхаміджич після переможної гри в Лізі чемпіонів з "Олімпіакосом" прокоментував чутки про запрошення Венгера.

Звичайно, я не буду коментувати це. Ми не будемо чинити тиск на це рішення. Ми виберемо тренера, якого ми вважаємо правильним. Ми оголосимо що-небудь, коли прийде час,

– сказав Хасан.

Питанням призначення нового тренера займаються глава правління "Баварії" Карл-Гайнц Румменігге та спортивний директор Хасан Саліхаміджич. Президент клубу Улі Генесс вперше за 40 років не бере участі в пошуку нового тренера.

До слова: "Баварія", "Ювентус" і ПСЖ вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Що заявляє Венгер?

Колишній тренер "Арсеналу" заявив, що не відмовиться вести перемовини з "Баварією". За його словами, він був близький, щоб очолити клуб раніше, повідомляє beinsports.

Також тренер заявив, що поки не вів перемовин з керівництвом чемпіонів Німеччини.

Ми не розмовляли один з одним, і я не знаю. Я хочу просто робити те, що мені подобається зараз. Я ще не вирішив, чи повернуся тренувати чи ні. Я цілком задоволений тим, що я роблю, але я сумую за футболом також,

– резюмував Венгер.

Також Арсен сказав, що прийняти пропозицію "Баварії" складне для нього рішення на цей момент. "Я прийму це рішення в найближчі дні або в найближчі тижні", – додав фахівець.