Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи
У середу, 29 травня, лондонські "Челсі" та "Арсенал" грають у фіналі Ліги Європи. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.
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Матч розпочався о 22:00. "Челсі", як господар, грає у синьому, "Арсенал" – у червоному.
Джерело: 24 канал
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