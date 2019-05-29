Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

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Челсі – Арсенал онлайн
Челсі – Арсенал онлайн

У середу, 29 травня, лондонські "Челсі" та "Арсенал" грають у фіналі Ліги Європи. Онлайн матчу – на сайті Спорт24.

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Матч розпочався о 22:00. "Челсі", як господар, грає у синьому, "Арсенал" – у червоному.

 

 

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Теги: Спорт Ліга Європи Футбол
Джерело: 24 канал
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