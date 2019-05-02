Арсенал – Валенсія: де дивитися матч Ліги Європи

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Арсенал – Валенсія де дивитися
Арсенал – Валенсія де дивитися

У четвер, 2 травня, відбудеться перший поєдинок півфіналу Ліги Європи УЄФА, в якому лондонський "Арсенал" на домашньому стадіоні "Емірейтс" прийме іспанську "Валенсію". В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч "Арсенал" – "Валенсія" по телебаченню покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Зазначимо, що грі передуватиме програма "Шлях до Баку", яка розпочнеться на каналі "Футбол 1" – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Арсенал" – "Валенсія" можна буде на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. За 39 гривень можна оформити підписку на 24 години до трансляцій матчу. За 69 гривень – місячний абонемент на перегляд футбольних матчів.

Поєдинок чвертьфіналу Ліги Європи "Арсенал" – "Валенсія" відбудеться у четвер, 2 травня. Початок гри – о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт 24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Арсенал
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