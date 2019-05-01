Арсенал – Валенсія: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Англійський "Арсенал" та іспанська "Валенсія" в другому півфіналі Ліги Європи поборються за путівку до фіналу турніру. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз на матч Арсенал – Валенсія

Шляхи "Арсеналу" та "Валенсії" перетиналися на європейській арені п'ять разів: одна перемога лондонців, дві нічиї та дві перемоги іспанців. "Арсенал" виграв лише 10 з 33 матчів з клубами з Іспанії, а три з 15 поразок припали на єврокубкові фінали. Статистика єврокубкових зустрічей "Арсеналу" з іспанськими клубами на своєму полі: В8 Н4 П3. Втім, у двох останніх таких матчах лондонці не перемагали. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2015/16 вони зазнали поразки від "Барселони" (0:2), а в півфіналі минулого розіграшу Ліги Європи задовольнилися нічиєю з "Атлетіко" (1:1).

Статистика "Валенсії" у 37 матчах з англійськими клубами: В12 Н16 П9. Іспанський клуб виграв шість з дев'яти двоматчевих протистоянь, в останній раз – у "Сток Сіті" в 1/16 фіналу Ліги Європи 2011/12 (обидві зустрічі – 1:0). Три останніх візити до Англії завершилися для "Валенсії" двома перемогами й однією нічиєю. Єдине єврокубкове протистояння проти англійців на стадії 1/2 фіналу завершилося перемогою із загальним рахунком 3:0 над "Лідсом" в Лізі чемпіонів 2000/01.

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Прогноз Фаворит Спорт

Наставник "канонірів" Унаї Емері свого часу тренував "Валенсію". А, будучи тренером "Севільї", Емері вибив "кажанів" у півфіналі Ліги Європи 2013/14. З того часу "Валенсія" не грала на цій стадії до цього сезону. Коефіцієнт на перемогу "Арсеналу" в першому матчі 1,95. Нічия – 3,50. Успіх "Валенсії" букмекери оцінили коефіцієнтом 3,95.

Також перед матчем букмекери оцінили шанси команд пройти до фіналу. На прохід лондонців букмекери дають 1,73. Шанси "Валенсії" зіграти у фінальному матчі 2,12.

Прогноз Pari Match

У шести домашніх матчах Ліги Європи "Арсенал" переміг у п'яти протистояннях. Без голів завершилося тільки протистояння зі "Спортінгом". При цьому "каноніри" пропустили тільки два голи від полтавської "Ворскли". Коефіцієнт на те, що "Арсенал" переможе і не пропустить – 3,30. Коефіцієнт на те, що "Валенсія" переможе хоча б в одному таймі – 2,26.

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Хоча б одна з команд заб'є два або більше голів – 1,53. Хоча б одна з команд заб'є три або більше голів – 3,20. Обидва клуби заб'ють і переможе "Арсенал" – 4,00. Коефіцієнт на те, що обидві заб'ють і переможе "Валенсія" 6,60.

Прогноз Winline

Перемогу "канонірів" у першому матчі букмекери оцінюють коефіцієнтом 2,00. Нічийний результат – 3,47. Перемогу "Валенсії" 3,82. Прохід лондонців у наступний раунд – 1,72. Коефіцієнт на те, що до фіналу пройдуть "кажани" – 2,19.

Найбільше голів у Лізі Європи за "Арсенал" забив габонець Обамеянг (4). Коефіцієнт на те, що він засмутить голкіпера "Валенсії" – 2,27. Якщо його гол буде першим – 4,57. Найбільше за "Валенсію" забив Гонсало Гедеш (3). Коефіцієнт на його м'яч у ворота "гармашів" 5,44.

Перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи "Арсенал" – "Валенсія" відбудеться у четвер, 2-го травня. Початок гри, о 22:00.

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