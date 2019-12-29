Арсенал – Челсі: де дивитися лондонське дербі в АПЛ

У неділю, 29 грудня, "Арсенал" на власному полі прийматиме "Челсі" в рамках 20 туру англійської Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню і онлайн.

Дозвіл на показ матчів англійської Прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

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Серед них: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV.

Матч "Арсенал" – "Челсі" відбудеться у неділю, 29 грудня. Початок о 16:00. Огляд матчу – на сайті Спорт24.