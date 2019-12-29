Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

"Арсенал" 29 грудня приймає "Челсі" в центральному матчі 20 туру АПЛ. Онлайн-трансляція матчу – в матеріалі Спорт24.

Команда Френка Лемпарда після половини сезону в Прем'єр-лізі йде на четвертому місці. До третіх "містян" 6 очок. Так що, втрачати очки "синім" зараз не актуально – потрібно пройти цей складний відрізок чемпіонату з мінімальною кількістю втрат. А проблеми "Арсеналу" дозволяють розраховувати на позитивний результат у сьогоднішньому поєдинку.

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"Каноніри" розташувалися на незвичному 12 місці. У 12 останніх матчах "Арсеналу" вдалося виграти лише раз – у "Вест Хема". Але зараз у команди змінився тренер, іспанця Унаї Емері змінив Мікель Артета, якому ще належить довести власну самостійність.

Онлайн-трансляція матчу Арсенал – Челсі