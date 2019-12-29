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"Челсі" завдяки голам на останніх хвилинах вирвав перемогу в "Арсеналу": відео

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Арсенал – Челсі: результат та відео голів

29 грудня "Арсенал" в лондонському дербі поступився "Челсі" в рамках 20 туру АПЛ.

Арсенал – Челсі 1:2

Голи: Обамеянг, 13 – Жоржинью, 83, Абрахам, 87

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"Каноніри" вийшли вперед дуже швидко: вже на 13-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг забив перший м'яч у зустрічі.

Відео голу Обаменяга

Лише через 70 хвилин гості відігралися. Помилився на виході воротар "Арсеналу" Лено і Жоржинью забивав у порожні ворота.

Відео голу Жоржинью

Пропущений гол настільки шокував "канонірів", що ті пропустили вдруге. Контратака "Челсі" завершилася влучним ударом Абрахама, якому асистував Вілліан.

Відео голу Абрахама

У підсумку, "Челсі" набрав 35 очок і залишився на 4 місці. "Арсенал" посідає 12 позицію (24 очки).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Арсенал Челсі
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