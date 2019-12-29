"Челсі" завдяки голам на останніх хвилинах вирвав перемогу в "Арсеналу": відео
29 грудня "Арсенал" в лондонському дербі поступився "Челсі" в рамках 20 туру АПЛ.
Арсенал – Челсі 1:2
Голи: Обамеянг, 13 – Жоржинью, 83, Абрахам, 87
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"Каноніри" вийшли вперед дуже швидко: вже на 13-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг забив перший м'яч у зустрічі.
Відео голу Обаменяга
Лише через 70 хвилин гості відігралися. Помилився на виході воротар "Арсеналу" Лено і Жоржинью забивав у порожні ворота.
Відео голу Жоржинью
Пропущений гол настільки шокував "канонірів", що ті пропустили вдруге. Контратака "Челсі" завершилася влучним ударом Абрахама, якому асистував Вілліан.
Відео голу Абрахама
У підсумку, "Челсі" набрав 35 очок і залишився на 4 місці. "Арсенал" посідає 12 позицію (24 очки).