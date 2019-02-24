"Десна" здолала "Арсенал" у чемпіонаті України: відео

Чернігівська "Десна" з перемоги розпочала 2019 рік. У рамках 19 туру чемпіонату України чернігівці здолали київський "Арсенал".

Арсенал – Десна 0:2

Голи: Денис Фаворов, 1, Олександр Фаворов, 90+1 (пен)

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"Десна", яка тільки у цьому сезоні підвищилася у класі, продовжує претендувати на потрапляння у топ-6, яке дозволить чернігівцям поборотися за єврокубки. Підопічні Олександра Рябоконя зустрілися з аутсайдером УПЛ і були змушені перемагати, щоб закріпитися у верхній частині турнірної таблиці.

Уже на старті матчу "сіверяни" почали виконувати завданням. Денис Фаворов пробив з-за меж штрафного після того, як м'яч відскочив до нього. Удар виявився настільки потужним та влучним, що воротар киян Роман Підківка не мав шансів парирувати його.

Здавалося, що ранній гол зробить матч відкритим. Однак вболівальники побачили традиційну для зими в'язку гру та багато боротьби. За перший тайм команди завдали 5 ударів і тільки 2 були у ствір воріт. Таким чином перша половина гри завершилася мінімальною перевагою "Десни".

По перерві ситуація кардинально не змінилася. "Арсенал" намагався відігратися, проте підопічні Ігоря Леонова не доклали достатньо зусиль. На утримання рахунку грала "Десна". Єдиний справді небезпечний момент "Арсенал" мав у середині другого тайму. Олександр Ковпак отримав м'яч у штрафному й з гострого кута пробив по воротах Литовки, але не влучив.

Натомість на 90 хвилині "Десна" заробила право на пробиття пенальті. До позначки підійшов Олександр Фаворов та впевнено реалізував одинадцятиметровий – 0:2.

Команда Олександра Рябоконя завдяки успіху піднялася на 5 сходинку. "Арсенал" з 8 очками продовжує посідати останнє місце в турнірній таблиці.

Арсенал – Десна – відеоогляд матчу

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