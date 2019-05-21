"Арсенал-Київ" та "Олімпік" розписали бойову нічию у матчі за виживання: відео

"Арсенал-Київ" зіграв унічию вдома проти "Олімпіка" в матчі 30-го туру чемпіонату України, маючи на одного гравця більше практично весь другий тайм.

Арсенал-Київ – Олімпік 1:1

Голи: Танковський, 31 – Дійє, 25

Читайте також: Шахтар – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

На 25-й хвилині Дійє витончено прибрав в штрафній двох захисників і відкрив рахунок. Він же міг подвоїти перевагу "Олімпіка" вже в наступній атаці, але "Арсенал-Київ" виручив Підківка.

А ще через п'ять хвилин господарі відігралися. Ксьонз послизнувся у власному штрафному майданчику, чим скористався Танковский, який підхопив м'яч і зрівняв рахунок – 1:1.

Команди поперемінно володіли ініціативою і в другому таймі, поки на 54-й хвилині півзахисник донеччан Пасіч не збив Дубінчака, за що отримав другу жовту карту і завчасно вирушив до роздягальні. Опинившись у більшості, "каноніри" мали декілька реальних нагод, щоб вирвати перемогу, але відмінно діяв на останньому рубежі воротар Володимир Кринський.

"Олімпік", маючи в активі 32 пункти, продовжує йти 9-м в турнірній таблиці. Донецький клуб випереджає львівські "Карпати", які перебувають у зоні перехідних матчів, на 3 очки. "Арсенал" же піднявся з дна таблиці, куди "гармашів" тимчасово посунув "Чорноморець", на 11-те місце. Наразі в "канонірів" 26 очок, а в одеситів на бал менше.

Відео голів та огляд матчу Арсенал-Київ – Олімпік

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram