"Арсенал-Київ" несподівано може залишитися в УПЛ

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"Арсенал-Київ" може залишитися в УПЛ
"Арсенал-Київ" може залишитися в УПЛ / arsenal-kyiv.com

"Арсенал-Київ" може зайняти місце донецького "Олімпіка" в УПЛ, який не отримав атестат на наступний сезон.

Як інформує FootballHub, "Арсенал-Київ", який посів останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, все ще має шанси залишитися в еліті українського футболу.

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Атестаційний комітет Української асоціації футболу відмовив у видачі атестату "Олімпіку". Таке рішення пов’язано із тим, що клубні команди U-21 і U-19 отримали дискваліфікацію за договірні матчі.

А оскільки за регламентом змагань команда не може брати участь без молодіжних команд, то донецький клуб не має бути атестований на наступний сезон УПЛ.

Таким чином, команда, яка посіла останнє місце у чемпіонаті і за спортивним принципом мала би вилетіти до Першої Ліги, може зберегти за собою прописку в еліті.

Спорт 24 писав, що у 32 турі УПЛ київський "Арсенал" на власному полі приймав львівські "Карпати". Матч у середу, 29 травня, закінчився перемогою львівського клубу. "Каноніри" ж вилетіли до Першої ліги.

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Теги: УПЛ Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ Новини Спорту
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