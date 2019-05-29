"Арсенал-Київ" програв "Карпатам" та вилетів до Першої ліги, львів'яни гратимуть перехідні матчі

У 32-у турі УПЛ київський "Арсенал" на власному полі приймав львівські "Карпати". Матч у середу, 29 травня, закінчився перемогою львівського клубу. "Каноніри" ж вилетіли до Першої ліги.

Арсенал-Київ – Карпати 2:3

Голи: Ковпак, 4, Авагімян, 90+2 – Нестеров, 18, Мякушко, 21 (пен), Мірошниченко, 45+2

Обом командам треба було перемагати. "Арсеналу" – щоб покинути останнє місце та не вилетіти напряму в Першу лігу. "Карпатам" – щоб мати можливість обійти "Олімпік" та покинути зону перехідних матчів.

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Вийти вперед першими вдалося "канонірам". Вже на 4-ій хвилині після закидання у штрафний майданчик Папа не дотягнувся до м’яча. І Ковпак опинився перед голкіпером. Нападник легко перекинув Кучинського. Та вже на 11-ій хвилині форвард покинув поле – на заміну вийшов Ліпартія.

На 13-ій хвилині "Карпати" отримали право на небезпечний штрафний – по центру на лінії штрафного майданчика. Біля м’яча був Гуцуляк, але пробив Мякушко. Він перекинув стінку, але м’яч полетів вище воріт. Ще одну нагоду зрівняти рахунок "Карпати" змарнували на 17-ій хвилині. Онгла таки зберіг м’яч у межах поля, після чого прострелив у штрафний майданчик. Підківка не надто вдало зіграв на виході, випустивши м’яч з рук. Понде одразу пробивав злету, але влучив у воротаря. Та якраз з кутового львів’яни та забили – головою пробив Нестеров.

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20-та хвилина – у ворота "Арсеналу" призначили пенальті. "Карпати" вийшли у швидку атаку, пробивав Мякушко, м’яч відлетів до Понде. Прикривши м’яч спиною, нападник впав після зіткнення з Дубінчаком. Арбітр одразу вказав на пенальті, яке чітко реалізував Мякушко.

На 35-ій хвилині "Карпати" були змушені провести заміну – замість Нестерова на поле вийшов Федецький.

Ефектний гол міг забити Гуцуляк. На 40-ій хвилині він у падінні через себе пробивав після навісу від Мірошниченка. Підківка лише у стрибку перевів м’яч на кутовий. Та саме ці двоє гравців "Карпат" організували третій гол у ворота суперників. Коли вже йшов доданий арбітром час, Гуцуляк отримав пас на кут поля, змістився у штрафний майданчик та намагався пробити. Але захисники заблокували його удар. Однак м’яч відлетів до Мірошниченка, який пробив у кут воріт.

Другий тайм розпочався із заміни. На поле за "канонірів" вийшов Кадимян. Він же і мав першу можливість забити, коли у падінні пробивав головою. Але мимо воріт. При цьому це стала вже третя заміна "Арсеналу". Окрім Ковпака, також у першому таймі поле покинув Янаков.

Але другий тайм не відзначився такою активністю, як перший. Хоча "Карпати" могли й забивати. Але м'яч влучив у перекладину згори та покинув межі поля.

Натомість у другому таймі забив "Арсенал-Київ". Авагім'ян відзначився на 90+2 хвилині, хоча забивати міг Ліпартія.

"Карпати" перемагають, але залишаються на 10-ій позиції. Вони зіграють у перехідних матчах з командою Першої ліги – луцькою "Волинню". "Арсенал" напряму вилітає в нижчий дивізіон.