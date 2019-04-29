"Арсенал-Київ" сенсаційно переміг "Десну" в чемпіонаті України: відео

"Арсенал Київ" в рамках 26-го туру чемпіонату України несподівано переміг чернігівську "Десну" в Києві. "Канонірам" вистачило двох голів, щоб здолати чернігівців.

Арсенал-Київ – Десна 2:0

Голи: Авагімян, 11, Оріховський, 27 (пен.)

Дивіться також: Ключовий нападник "Динамо" вперше після важкої травми тренується з м'ячем: відео

У 26-у турі чемпіонату України зустрілися дві команди, які перебувають на різних полюсах у турнірній таблиці групи вильоту. "Десна" утримує перше місце й практично гарантувала собі збереження прописки в УПЛ. Водночас "Арсенал-Київ" намагається вибратися нагору з дна турнірної таблиці. "Каноніри" у 2019 році виграли вже три матчі й наздогнали "Чорноморець", а також підібралися до "Карпат".

У першому таймі підопічні Ігоря Леонова продемонстрували, що для них три очки набагато важливіші, аніж для "Десни". На 11 хвилині рахунок у грі вдалося відкрити Авагімяну. Півзахисник чудовим ударом головою замкнув навіс Калітвінцева. У середині тайму господарі закріпили успіх. Джаба Ліпартія заробив пенальті, який впевнено виконав Оріховський – 2:0.

Арсенал-Київ – Десна – відео кращих моментів першого тайму

У другому таймі "Десні" не вдалося повернутися у гру та розраховувати на камбек. Футболісти київського клубу грали надзвичайно впевнено й не дозволили гостям з Чернігова створювати небезпечні моменти.

Водночас свої атаки проводив "Арсенал-Київ". На почату другого тайму міг забивати Калітвінцев. Ліпартія чудово віддав у штрафний на Владислава, який відразу пробив, але Литовка врятував партнерів. Свій момент мав і Ліпартія. Осман навісив прямо на ногу Ліпартіі у штрафному, але удар грузину не вдався.

"Арсенал-Київ" зумів втримати рахунок та здобути надзвичайно важливу перемогу. Після цієї гри кияни піднялися на 5-у позицію, яка передбачає перехідний матч з командою Першої ліги за право грати в УПЛ. "Десна" утримує перше місце в групі вильоту.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram