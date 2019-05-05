"Арсенал-Київ" у більшості впевнено переміг "Карпати" у Львові: відео

Львівські "Карпати" програли у матчі 27-го туру чемпіонату України "Арсеналу-Київ". Львів'яни пропустили по одному голу в кожному з таймів і не змогли відігратися.

Карпати – Арсенал-Київ 1:2

Голи: Онгла, 83 – Вакуленко, 10, Ковпак, 76

Вилучення: Швед, 45+3 (Карпат)

Читайте також: Футболіста "Арсенал-Київ" забрала "швидка" з матчу у Львові

Львівські "Карпати" та "Арсенал-Київ" є прямими конкурентами за те, щоб зберегти прописку в чемпіонаті України. Наразі "леви" посідають четверте місце, а "каноніри" – 5-е. Позиції, які посідають клуби, передбачають перехідні матчі з командами Першої ліги. Перемога потрібна була обом колективам, враховуючи, що свій матч не виграв донецький "Олімпік", який на четвертому місці.

Уже на старті матчу гостям вдалося забити гол. Вакуленко відзначився у воротах Кучинського після передачі Авагімяна.

Відео голу Вакуленка

Ранній гол змусив розкриватися "Карпати", тому "Арсенал-Київ" зміг грати на контратаках. Однак "леви" не вразили своєю грою в атаці. Чи не єдину справді небезпечну нагоду в першому таймі аж на 39 хвилині мав Ді Франко. Він потужно пробив по воротах Підківки з меж штрафного, однак воротар впорався з ударом. Перед самою перервою "Карпати" підвів Швед, який награв на вилучення.

По перерві "Карпати" продовжили володіти територіальною перевагою, проте атакам "левів" бракувало завершального пасу. Не кращі справи в атаці були в "канонірів", які зосередилися на оборонній роботі. Перший напівмомент у другому таймі мали львів'яни. На 69 хвилині Мякушко навісив на Гуцуляка, однак Олексій зумів пробити тільки потилицею і м'яч полетів вище воріт. За хвилину дальній удар завдав Онгла, але знову вище.

Якщо "Карпати" свої моменти не змогли реалізувати, то кияни були більш точними. На 76 хвилині ветеран українського футболу Олександр Ковпак легко забив другий гол у матчі.

Відео голу Ковпака

На 83 хвилині "Карпати" зуміли відіграти один гол. Своє прізвище на табло запалив Онгла.

Відео голу Онгла

До завершення матчу команди більше не забивали, відтак "Арсенал-Київ" переміг 2:1.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram