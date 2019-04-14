Київський "Арсенал" завдяки неймовірному голу переміг "Ворсклу": відео

"Арсенал-Київ" продовжує набирати очки та підніматися з дна турнірної таблиці. Цього разу "каноніри" на власному полі обіграли полтавську "Ворсклу".

Арсенал-Київ – Ворскла 1:0

Гол: Калітвінцев, 58

Вилучення: Сапай, 82

Для полтавчан цей матч мав бути доволі принциповий. Адже нічия проти "Арсенал-Київ" у 22-му турі коштувала команді місце у топ-6 УПЛ. Відтак замість боротьби за місце у єврокубках на наступний сезон, полтавці змушені грати у нижній шістці та боротися за виживання.

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Сам матч видався не надто багатим на моменти. Було більше боротьби аніж ударів по воротах. Перший небезпечний момент команди створили у середині першого тайму. Та "канонір" Кадимян (попереднім його клубом була саме полтавська "Ворскла") не реалізував вихід сам на сам. Згодом після його удару м’яч влучив у перекладину.

На це полтавці відповіли ударом Шехіча. Та нападник не зумів пробити повз голкіпера у кут воріт.

Все у матчі вирішив єдиний гол, який забив Калітвінцев у другому таймі. Півзахисник влучно пробив зі штрафного – м'яч від перекладини опустився за лінією воріт, після цього знову вдарився об перекладину та вилетів у поле.

Догравала "Ворскла" цей матч у меншості. На 82-ій хвилині з поля був вилучений Сапай. Та саме після цього у полтавчан було декілька нагод забити. Та зрівняти рахунок їм не вдалося.

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"Арсенал" здобуває другуо поспіль перемогу у чемпіонаті, і першу на власному полі. Команда піднімається з останнього місця. Але їх ще може обійти "Чорноморець", який зіграє проти "Олімпіка".