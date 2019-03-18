"Ворскла" втратила перемогу над "Арсеналом" та вилетіла з топ-6: відео

156 Читать новость на русском
Арсенал-Київ - Ворскла: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Арсенал-Київ – Ворскла відео голів

Полтавській "Ворсклі" у матчі проти "Арсеналу" потрібна була лише перемога. І полтавська команда була близька до того. Але не втримала прийнятний результат.

Арсенал-Київ – Ворскла 2:2
Голи: Вакуленко, 8, 89 (пен) – Шарпар, 24 (пен), 56 (пен)

Головна інтрига у цьому матчі була в тому, чи зуміє "Ворскла" обіграти аутсайдера УПЛ та потрапити у топ-6. Відтак за цим матчем пильно стежили у Полтаві та Маріуполі. Гравці азовської команди (Федорчук, Зубков та Борячук) навіть були присутні на цьому матчі.

Вже на 2-ій хвилині "Ворскла" могла вийти вперед. Але Підківка врятував після удару Артура. Та на 8-ій хвилині вперед таки вийшов "Арсенал". Після подачі з кутового Вакуленко пробив точно у нижній кут воріт. Шуст навіть не зреагував на цей удар.

Зрівняла рахунок "Ворскла" на 23-ій хвилині. Шарпар відзначився з пенальті, який призначили за фол Дубінчака.

Відео моментів першого тайму матчу Арсенал – Ворскла

Він же заб’є й у другому таймі. І теж з пенальті. І таким чином виведе "Ворсклу" вперед. А до цього буде жовтка картка у Коломойця за штовханину у штрафному майданчику. І сейв Підківки після удару зі штрафного.

Коли матч наближався до закінчення, було призначено третій пенальті у цій грі. Та цього разу у ворота "Ворскли", за фол Саківа. Вакуленко не дав шансів Шусту, зрівнявши рахунок у матчі.

Відео моментів другого тайму матчу Арсенал-Київ – Ворскла

"Ворскла" зіграла у нічию та зайняла підсумкове сьоме місце. Натомість "Маріуполь" піднявся у топ-6 та продовжить боротьбу за єврокубки. "Арсенал" же і надалі на останньому місці та боротиметься за збереження місця в УПЛ.

blog_ava
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні
15205
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Арсенал-Київ ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
сьогодні 19:48 Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
84
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
сьогодні 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
735
Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
сьогодні 16:30 Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
Станіслав Безушко 598
Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
сьогодні 16:03 Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
66
Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
сьогодні 15:00 Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
211
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук