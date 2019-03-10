Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Арсенал - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч АПЛ 2018/2019
Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

Протистояння "Арсеналу" та "Манчестер Юнайтед" стане головним матчем 30 туру чемпіонату Англії. Переглянути матч можна в Україні по телебаченню та онлайн.

Правами на показ матчів АПЛ володіє "Медіа група Україна". Тож поєдинок транслюватимуть на каналі "Футбол 2". Початок трансляції о 18:25, сама гра розпочнеться о 18:30.

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Окрім того матчу передуватиме програма "Check-in", яка розпочнеться о 18:00. У ній ведучі та вболівальники у футбольному пабі спробують спрогнозувати результат матчу.

Дивитися онлайн матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто нагадати, що доступ до трансляції на цьому сайті платний. місячний абонемент коштує 69 гривень на місяць. Однак він дає можливість легально дивитися й інші матчі чемпіонатів України, Англії та Італії, а також протистояння Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 10 березня. Початок о 18:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Арсенал Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
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