Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

Протистояння "Арсеналу" та "Манчестер Юнайтед" стане головним матчем 30 туру чемпіонату Англії. Переглянути матч можна в Україні по телебаченню та онлайн.

Правами на показ матчів АПЛ володіє "Медіа група Україна". Тож поєдинок транслюватимуть на каналі "Футбол 2". Початок трансляції о 18:25, сама гра розпочнеться о 18:30.

Читайте також: "Тоттенхем" та "Арсенал" у драматичному матчі розійшлися результативним миром: відео

Окрім того матчу передуватиме програма "Check-in", яка розпочнеться о 18:00. У ній ведучі та вболівальники у футбольному пабі спробують спрогнозувати результат матчу.

Дивитися онлайн матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто нагадати, що доступ до трансляції на цьому сайті платний. місячний абонемент коштує 69 гривень на місяць. Однак він дає можливість легально дивитися й інші матчі чемпіонатів України, Англії та Італії, а також протистояння Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 10 березня. Початок о 18:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram