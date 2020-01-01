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Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція

Лондонський "Арсенал" 1 січня прийматиме "Манчестер Юнайтед" в рамках 20 туру АПЛ. Онлайн-трансляція поєдинку – у матеріалі Спорт24.

У лондонського клубу наразі вкрай жахлива статистика. "Каноніри" за 15 поєдинків здобули тільки одну перемогу. Через це "Арсенал" звільнив Унаї Емері з посади головного тренера та запросив Мікеля Артету. Іспанський фахівець поки не вивів клуб з кризи. Першу гру під орудою Артети "Арсенал" зіграв внічию, а другу – програв "Челсі".

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Краща ситуація у "червоних дияволів". Підопічні Уле Гуннара Сульшера виграли два останні поєдинки та піднялися у турнірній таблиці на 5-у сходинку.

Що цікаво, у цьому сезоні "Манчестер Юнайтед" переміг "Челсі", "Лестер", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті". Також МЮ єдиний клуб, який відібрав очки у "Ліверпуля", зігравши внічию. З "Арсеналом" підопічні Сульшера також поділили очки у першому колі.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Юнайтед Арсенал
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