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"Арсенал" у видовищній грі переміг "Манчестер Юнайтед": відео

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Арсенал – Манчестер Юнайтед результат матчу / twitter.com/Arsenal

У перший день нового року лондонський "Арсенал" здобув перемогу в рамках АПЛ. "Каноніри" у 21 турі перемогли "Манчестер Юнайтед".

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Пепе, 8, Папастатопулос, 43

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Гості краще розпочали гру. Перший момент був у Фреда, який розвернув швидку контратаку. Вона завершилася ударом Решфорда, але прицільний удар потягнув Лено.

"Манчестер Юнайтед" змарнував ще декілька швидких контрвипадів, а господарі забили ледь не з першої атаки. Колашинац пройшов лівим флангом і прострілив у центр штрафного. М'яч відлетів до Ніколя Пепе, який розстрілював Де Хеа без жодної опіки.

"Арсенал" мав ще декілька моментів, але зумів подвоїти перевагу тільки перед перервою. Папастатопулос зумів занести м'яч у сітку воріт після кутового.

Другий тайм команда Уле Гуннара Сульшера також розпочала краще й зуміла затиснути "Арсенал". Однак моменти МЮ не несли надзвичайно серйозної загрози.

Таким чином, Мікель Артета зумів здобути першу перемогу на чолі "Арсеналу".

Арсенал – Манчестер Юнайтед відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Арсенал Манчестер Юнайтед Футбол
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