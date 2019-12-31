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Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ

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Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ / twitter.com/manutd

У перший день нового року футбольних вболівальників чекає цікаве протистояння. "Арсенал" у рамках 21 туру чемпіонату Англії прийме "Манчестер Юнайтед". Букмекери оцінили шанси команд успішно розпочати 2020 рік.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз

У лондонського клубу наразі вкрай жахлива статистика. "Каноніри" за 15 поєдинків здобули тільки одну перемогу. Через це "Арсенал" звільнив Унаї Емері з посади головного тренера та запросив Мікеля Артету.

Іспанський фахівець поки не вивів клуб з кризи. Першу гру під орудою Артети "Арсенал" зіграв внічию, а другу – програв "Челсі".

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Краща ситуація у "червоних дияволів". Підопічні Уле Гуннара Сульшера виграли два останні поєдинки та піднялися у турнірній таблиці на 5-у сходинку.

Що цікаво, у цьому сезоні "Манчестер Юнайтед" переміг "Челсі", "Лестер", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті". Також МЮ єдиний клуб, який відібрав очки у "Ліверпуля", зігравши внічию. З "Арсеналом" підопічні Сульшера також поділили очки у першому колі.

Прогноз Фаворит Спорт

Попри те, що "Арсенал" є господарем матчу, букмекери вважають фаворитом саме "Манчестер Юнайтед". Перемогу підопічних Уле Гуннара Сульшера фахівці оцінили коефіцієнтом 2,47.

На дебютну звитягу Мікеля Артети на чолі лондонців експерти "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 2,72. Нічия у матчі – 3,60.

Прогноз Pari Match

У першому колі команди розійшлися нічиєю 1:1 на "Олд Траффорд". Коефіцієнт на те, що гра знову завершиться нічиєю 1:1 – 7,60. Останню ж гру у Лондоні виграли "каноніри" з рахунком 2:0.

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Коефіцієнт, що "Арсенал" знову здолає МЮ з таким результатом – 15,5. Натомість "червоним дияволом" двічі поспіль вдалося здолати лондонців з рахунком 1:3. Коефіцієнт на перемогу гостей з таким рахунком – 17.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Арсеналу" в АПЛ є габонець П'єр-Емерік Обамеянг. Він вже встиг забити 13 голів. Коефіцієнт на те, що Обамеянг зуміє відзначитися у воротах МЮ – 2.

На гол менше за Обамеянга забив лідер "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд. Коефіцієнт на те, що Решфорд заб'є у ворота "Арсеналу" – 2.

Огляд матчу "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Юнайтед Арсенал
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