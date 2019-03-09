Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

Лондонський "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" зійдуться у центральному матчі 30-го туру чемпіонату Англії. Команди є прямими конкурентами за потрапляння у топ-4, що дає можливість напряму потрапити до Ліги чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед" після відставки Жозе Моурінью демонструє неймовірну гру. Підопічні Уле Гуннара Сульшера у 17 матчах виграли 14. Єдину поразку МЮ зазнав у Лізі чемпіонів від ПСЖ, однак за сумою двох матчів переміг парижан. Ще двічі "червоні дияволи" грали внічию. Одного разу з "Бьорнлі", а іншого з грізними "Ліверпулем".

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Водночас "Арсенал", який з Унаї Емері пише нову історію, не демонструє стабільної гри. "Каноніри" не хапають зірок з неба, але все ще претендують на топ-4. У цьому році команди вже зустрічалися у Кубку Англії, де впевнену перемогу здобули саме футболісти з Манчестера. Тепер же букмекери схиляються до того, що "гармаші" візьмуть реванш.

Фаворит Спорт

На перемогу "Арсеналу" у цій букмекерській конторі дають коефіцієнт 2,37. Успіх гостей з Манчестерf у "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 3. На те, що матч завершиться нічиєю – 3,50.

Pari Match

У випадку перемоги "Арсенал" обійде МЮ в турнірній таблиці. У Pari Match на успіх команди Унаї Емері дають коефіцієнт 2,40. На виїзну перемогу підопічних Сульшера – 2,95. Нічию у Pari Match оцінили коефіцієнтом 3,60.

betfair

Остання зустріч команд у рамках АПЛ завершилася гольовою нічиєю 2:2. У betfair на чергову нічию дають коефіцієнт 3,50. На перемогу господарів поля – 2,40. Виїзну перемогу "Манчестер Юнайтед" букмекери оцінили в 3,10.

Центральний матч 30 туру чемпіонату Англії "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 10 березня, у Лондоні. Початок матчу, о 18:30.

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