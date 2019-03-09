Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

117 Читать новость на русском
Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ 2018/19
Арсенал – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

Лондонський "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед" зійдуться у центральному матчі 30-го туру чемпіонату Англії. Команди є прямими конкурентами за потрапляння у топ-4, що дає можливість напряму потрапити до Ліги чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед" після відставки Жозе Моурінью демонструє неймовірну гру. Підопічні Уле Гуннара Сульшера у 17 матчах виграли 14. Єдину поразку МЮ зазнав у Лізі чемпіонів від ПСЖ, однак за сумою двох матчів переміг парижан. Ще двічі "червоні дияволи" грали внічию. Одного разу з "Бьорнлі", а іншого з грізними "Ліверпулем".

Читайте також: В Шотландії футболіст побився із фанатом прямо на полі: курйозне відео

Водночас "Арсенал", який з Унаї Емері пише нову історію, не демонструє стабільної гри. "Каноніри" не хапають зірок з неба, але все ще претендують на топ-4. У цьому році команди вже зустрічалися у Кубку Англії, де впевнену перемогу здобули саме футболісти з Манчестера. Тепер же букмекери схиляються до того, що "гармаші" візьмуть реванш.

Фаворит Спорт

На перемогу "Арсеналу" у цій букмекерській конторі дають коефіцієнт 2,37. Успіх гостей з Манчестерf у "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 3. На те, що матч завершиться нічиєю – 3,50.

Pari Match

У випадку перемоги "Арсенал" обійде МЮ в турнірній таблиці. У Pari Match на успіх команди Унаї Емері дають коефіцієнт 2,40. На виїзну перемогу підопічних Сульшера – 2,95. Нічию у  Pari Match оцінили коефіцієнтом 3,60.

betfair

Остання зустріч команд у рамках АПЛ завершилася гольовою нічиєю 2:2. У betfair на чергову нічию дають коефіцієнт 3,50. На перемогу господарів поля – 2,40. Виїзну перемогу "Манчестер Юнайтед" букмекери оцінили в 3,10.

Центральний матч 30 туру чемпіонату Англії "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 10 березня, у Лондоні. Початок матчу, о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Тарас Шевченко: факти про митця, яких не знає більшість
сьогодні
52648
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Арсенал
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео
сьогодні 18:53 "Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео
81
Американського боксера роздягнули догола і постригли, щоб він уклався у вагу: відео
сьогодні 13:19 Американського боксера роздягнули догола і постригли, щоб він уклався у вагу: відео
1521
У скандального Марадони виявили ще трьох нових дітей на Кубі
сьогодні 10:45 У скандального Марадони виявили ще трьох нових дітей на Кубі
132
Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
сьогодні 10:01 Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
524
Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"
сьогодні 09:49 Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"
32
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук