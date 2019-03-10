"Арсенал" завдав "Манчестер Юнайтед" Сульшера першої поразки в АПЛ: відео

Лондонський "Арсенал" на власному полі зумів обіграти "Манчестер Юнайтед". "Канонірам" для перемоги вистачило по одному голу в кожному з таймів.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Джака, 12, Обамеянг, 69 (пен.)

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Обидві команди отримали шанс скористатися осічками головних конкурентів. "Челсі" не зміг перемогти "Вулверхемптон", а "Тоттенхем" несподівано програв "Саутгемптону". Таким чином клуби отримали шанс відірватися від "Челсі" та максимально наблизитися до "Тоттенхема". МЮ в разі перемоги міг навіть обійти "шпор".

Перший справді небезпечний момент виник у гостей. Ромелу Лукаку непогано прийняв м'яч і завдав удару з точки пенальті, але потрапив у поперечину. "Каноніри" зрозуміли натяк МЮ і вже за декілька хвилин відкрили рахунок у грі. Граніт Джака несподівано вирішив ударити з дальньої дистанції й застав зненацька Давіда де Хеа. Іспанський голкіпер не зумів парирувати удар швейцарця – 1:0.

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Пропущений гол розлютив "червоних дияволів" і вже на 19 хвилині рахунок мав стати рівним. Фред зумів переграти голкіпера лондонців Лено, однак м'яч потрапив у стійку. Після цього гра дещо заспокоїлася й "Арсенал" повністю контролював хід протистояння. Зокрема, "гармаші" гостро атакували флангами.

На 36 хвилині "Манчестер Юнайтед" мав ще один небезпечний випад. Лукаку обіграв Лено й зі зручної позиції пробивав по воротах. Однак голкіпер дивом завадив нападнику забити гол. Таким чином перший тайм завершися мінімальною перемогою "Арсеналу".

На старті другого тайму черговий момент змарнував Лукаку. Бельгієць отримав проникливу передачу й з декількох метрів не зміг переграти Лено. На 65 хвилині німецький голкіпер не дозволив відзначитися Решфорду, "вкравши" в нападника м'яч прямо з ніг.

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У свою чергу вбивчими були атаки "канонірів". На 68 хвилині Ляказетт увірвався в оборонні редути гостей і заробив сумнівний пенальті. Нападника збив Фред. До позначки підійшов Обамеянг і пробив по центру. Де Хеа кинувся в кут і не зміг відбити удар – 2:0.

Уже за декілька хвилин "гармаші" могли ховати гостей з Манчестера. Ляказетт вискочив на побачення з воротарем МЮ, але пробив повз ворота. До завершення матчу жодна з команд більше не відзначилися й "Арсенал" зумів перемогти 2:0.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – відеоогляд матчу

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" під керівництво Уле Гуннара Сульшера ще не програвав у рамках АПЛ. До цього МЮ двічі зіграв унічию – з "Бернлі" та "Ліверпулем". Після цього матчу "Арсенал" набрав 60 очок та піднявся на четверте місце. Один бал "лондонці" програють "Тоттенхему". "Манчестер Юнайтед" з 58 очками – 5-й.

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