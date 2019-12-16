"МанСіті" на виїзді розгромив "Арсенал", Зінченко вийшов на заміну: відео

У неділю, 15 грудня, "Арсенал" приймав на власному полі "Манчестер Сіті". "Каноніри" зазнали розгромної поразки, а за гостей на заміну вийшов Олександр Зінченко.

Арсенал – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Де Брюйне, 2, 40, Стерлінг, 15

Головним героєм цього матчу став Кевін Де Брюйне. Вже на другій хвилині зустрічі півзахисник вдало пробив під перекладину після провалу захисту "гармашів". Згодом він віддав результативний пас на ніким не прикритого Стерлінга, який просто пробив у вільний кут воріт. А ще до перерви бельгієць забив другий гол, відправивши м'яч у кут воріт. Він міг оформити і хет-трик, та Лено дотягнувся до м'яча після його удару, і той влучив у штангу.

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Хоча сам матч розпочався з моменту Мартінеллі. Однак Едерсон врятував "МанСіті".

У другому таймі моментів було теж чимало, але забити нікому не вдалося. Голкіпер "містян" майже не мав роботи. Не пропустив і його візаві.

На 85-й хвилині на поле вийшов українець Зінченко. Це його перший матч в чемпіонаті Англії за два місяці. Він пропустив цей час через травму та операцію.

"МанСіті" перемагає та закріплюється на третій позиції. Однак його відставання від першого "Ліверпуля" складає аж 14 очок. Другим йде "Лестер". "Арсенал" же на 9 місці. Хоча може опуститися нижче, якщо "Кристал Пелес" обіграє "Брайтон".

Відеоогляд матчу Арсенал – Манчестер Сіті