Повернення Зінченка: чи допоможе українець "МанСіті" перемогти на виїзді "Арсенал"

117 Читать новость на русском
Арсенал – Манчестер Сіті прогноз букмекерів / Getty Images

Одним центральних матчів 17-го туру АПЛ стане матч в Лондоні між "Арсеналом" та "Манчестер Сіті". Гра відбудеться в неділю, 15 грудня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Арсенал – Манчестер Сіті: очікування

"Арсенал" вже втратив статус топ-команди у чемпіонаті Англії. "Каноніри" перебувають в середині таблиці АПЛ. Їх відставання від "Манчестер Сіті", з ким їм грати, складає аж 10 очок. До "Ліверпуля", який на першому місці, вже 27 балів. Це більше, аніж команда набрала цього сезону (лише 22).

До слова: Забивний форвард збірної України майже вдвічі виріс у ціні

Варто відзначити, що "Арсенал" до попереднього туру, в якому він переміг "Вест Хем", не міг здобути перемогу в дев'яти матчах (шість нічиїх та три поразки). Лише в АПЛ їх серія без перемог складала сім матчів.

Але й "МанСіті" вже не такий грізний, як минулого сезону. За останні п'ять матчів в чемпіонаті "містяни" двічі програли. При цьому перший матч – головному конкуренту за перемогу в чемпіонаті "Ліверпулю". А другий – дещо неочікувано вдома в дербі "Манчестер Юнайтед". 

Це варто побачити: Гол у ворота "МанСіті" в Лізі чемпіонів визнали найкращим на тижні (відео)

У цих матчах не грав українець Олександр Зінченко. Він відновлювався після травми та операції. Та вже у матчі проти загребського "Динамо" в Лізі чемпіонів футболіст вийшов на заміну на 25 хвилин. Тож його можна очікувати побачити у стартовому складі й на матч проти "Арсеналу". 

Матч "Арсенал" –"Манчестер Сіті" відбудеться в неділю, 15 грудня. Початок матчу о 18:30. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

А що прогнозують букмекери

Шанси в "Арсеналу" перемогти в домашньому матчі доволі незначні. Коефіцієнти на перемогу "гармашів" коливаються від 6,00 до 6,50. Натомість перемога "МанСіті" оцінена лише в 1,40-1,46. Нічия у матчі – 5,25-5,75.

Варто відзначити, що букмекери очікують чималу кількість голів. Так, ставки на "тотал матчу більше 3,5" приймають з коефіцієнтом  1,80-1,85. Напротивагу цьому "тотал матчу менше 3,5" оцінено в 1,91-2,08.

 

Виявили нові продукти, які викликають безсоння
14 грудня
2278
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Олександр Зінченко Арсенал Манчестер Сіті Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 грудня 21:53 Даяна Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні
Вісент Луїс 145
14 грудня 12:41 UFC офіційно підтвердила бої Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 141
14 грудня 07:43 Росіянин Овечкін жорстко зніс суддю в матчі НХЛ: відео
1031
13 грудня 22:11 Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео
Юрій Семенюк 1578
13 грудня 17:44 Півзахисник загребського "Динамо" забив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 917
Новини
Більше новин
Залиште відгук