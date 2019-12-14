Повернення Зінченка: чи допоможе українець "МанСіті" перемогти на виїзді "Арсенал"

Одним центральних матчів 17-го туру АПЛ стане матч в Лондоні між "Арсеналом" та "Манчестер Сіті". Гра відбудеться в неділю, 15 грудня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Арсенал – Манчестер Сіті: очікування

"Арсенал" вже втратив статус топ-команди у чемпіонаті Англії. "Каноніри" перебувають в середині таблиці АПЛ. Їх відставання від "Манчестер Сіті", з ким їм грати, складає аж 10 очок. До "Ліверпуля", який на першому місці, вже 27 балів. Це більше, аніж команда набрала цього сезону (лише 22).

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Варто відзначити, що "Арсенал" до попереднього туру, в якому він переміг "Вест Хем", не міг здобути перемогу в дев'яти матчах (шість нічиїх та три поразки). Лише в АПЛ їх серія без перемог складала сім матчів.

Але й "МанСіті" вже не такий грізний, як минулого сезону. За останні п'ять матчів в чемпіонаті "містяни" двічі програли. При цьому перший матч – головному конкуренту за перемогу в чемпіонаті "Ліверпулю". А другий – дещо неочікувано вдома в дербі "Манчестер Юнайтед".

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У цих матчах не грав українець Олександр Зінченко. Він відновлювався після травми та операції. Та вже у матчі проти загребського "Динамо" в Лізі чемпіонів футболіст вийшов на заміну на 25 хвилин. Тож його можна очікувати побачити у стартовому складі й на матч проти "Арсеналу".

Матч "Арсенал" –"Манчестер Сіті" відбудеться в неділю, 15 грудня. Початок матчу о 18:30. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

А що прогнозують букмекери

Шанси в "Арсеналу" перемогти в домашньому матчі доволі незначні. Коефіцієнти на перемогу "гармашів" коливаються від 6,00 до 6,50. Натомість перемога "МанСіті" оцінена лише в 1,40-1,46. Нічия у матчі – 5,25-5,75.

Варто відзначити, що букмекери очікують чималу кількість голів. Так, ставки на "тотал матчу більше 3,5" приймають з коефіцієнтом 1,80-1,85. Напротивагу цьому "тотал матчу менше 3,5" оцінено в 1,91-2,08.