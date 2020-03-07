"Арсенал" мінімально переміг "Вест Хем" Ярмоленка: відео

У 29 турі чемпіонату Англії "Арсенал" переміг "Вест Хем" у лондонському дербі. Український футболіст Андрій Ярмоленко пропустив матч через травму.

Арсенал – Вест Хем 1:0

Гол: Лаказетт, 77

Ні "Арсенал", ні "Вест Хем" не можуть назвати цей сезон вдалим. "Каноніри" за 27 турів набрали всього 37 очок та перебувають у середині таблиці.

Натомість "молотобійці" після 28 матчів посідають 16-е місце. Від останньої команди в турнірній таблиці "Вест Хем" відділяє всього 6 очок. Таким чином, підопічним Девіда Моєса вкрай важливо здобувати очки.

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Хід матчу

Уже на третій хвилині зустрічі Джеррод Боуен ледь не відкрив рахунок. Він вийшов на оперативний простір і пробив з меж штрафного майданчика. М'яч, який був спрямований у правий нижній кут воріт, однак Бернд Лено виконав фантастичний сейв, відбивши м'яч у стійку.

Ще один хороший момент змарнував Алле. Він вийшов віч-на-віч з Лено після передачі Нобла, однак не зміг переграти німецького голкіпера.

"Арсенал" гостро відповів на 22 хвилині. Сократіс приєднався до атаки "канонірів" та ударом головою замкнув навіс з правого флангу. "Вест Хем" врятувала поперечина.

Вбивчу нагоду змарнував Антоніо. Після подачі з кутового гравець "Вест Хема" не поцілив у ворота з декількох метрів.

По перерві хороший шанс вивести "Арсенал" вперед змарнував Лаказетт. Француз вийшов віч-на-віч з воротарем гостей, але не переграв того.

На 58 хвилині ще один стовідсотковий шанс змарнував Антоніо. Футболіст "Вест Хема" отримав передачу з лівого флангу та пробив головою по воротах господарі. Лено здійснив фантастичний порятунок.

Через 20 хвилин після моменту Антоніо "Арсенал" таки відкрив рахунок у грі. Озіл отримав передачу з глибини та скинув на Лаказетта, який спокійно заніс м'яч у ворота гостей.

Арбітр матчу довго приймав рішення щодо легітимності голу, однак офсайду у футболістів "Арсаналу" не знайшли – перемога "канонірів".

Попри перемогу "Арсенал" залишився на 10 сходинці в турнірній таблиці. Однак від топ-4 "канонірів" відділяє всього 5 очок.

Не змінилася ситуація "Вест Хема". Молотобійців набрали однакову кількість очок з "Вотфордом" та "Борнмутом" і перебувають на межі вильоту.

Арсенал – Вест Хем відеоогляд матчу

Турнірна таблиця АПЛ