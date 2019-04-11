"Арсенал" впевнено переміг "Наполі" у Лізі Європи: відео

Лондонський "Арсенал" під керівництвом Унаї Емері зробив перший крок до півфіналу Ліги Європи. У рамках першого матчу 1/4 фіналу лондонці на власній арені перемогли "Наполі" з Італії.

Арсенал – Наполі 2:0

Голи: Ремзі, 14, Кулібалі, 25 (авт.)

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Шляхи "Арсеналу" та "Наполі" перетиналися у єврокубках тільки одного разу. У 2013-у році команди грали в одній групі Ліги чемпіонів. Матч у Лондоні завершився перемогою "канонірів" 2:0. А в Неаполі місцева команда відповіла тим же результатом на свою користь. Цього разу англійці зустрілися з італійцями в рамках Ліги Європи.

"Арсенал" надзвичайно агресивно розпочав матч. "Каноніри" пресингували неаполітанців та не давали їм вільного простору. Врешті-решт, стартовий штурм дав свої плоди. На 14 хвилині Ляказетт віддав тонкий пас у штрафний на Мейтленда-Найлза, який переадресував м'яч Ремзі. Аарон не розгубився й проштовхнув м'яч повз Мерета – 1:0.

Футболісти "Наполі" після пропущеного голу спробували перемістити гру на половину поля господарів. Однак в італійців абсолютно не клеїлася гра в атаці. Зрештою, вже на старті матчу помітними були проблеми в обороні. Захисники "Наполі" запанікували під час пресингу "гармашів" і дозволили Торрейрі заволодіти м'ячем поблизу воріт Мерета. Уругваєць довго не думав. Змістившись у центр Лукас завдав дальнього удару й м'яч опинився у сітці воріт гостей після рикошету від Кулібалі – 2:0 і неаполітанці вдруге побували в нокдауні.

За хвилину "Арсенал" блискуче розіграв кутовий, який завершився ударом Обамеянга. Цього разу 22-річний Мерет виручив партнерів. Після гармати обох команд затихли майже на 15 хвилин. На 39 хвилині "Арсенал" розгорнув традиційну для себе стрімку атаку, яка завершилася дальнім пострілом Обамеянга. Мерет приборкав м'яч, хоч і невпевнено. Через дві хвилини габонець завершував чергову атаку лондонців і намагався перекинути голкіпера гостей. Однак той розгадав задум нападника й не дозволив засмутити себе втретє.

Чи не єдину нагоду за перші 45 хвилин у "Наполі" зіпсував Інсіньє. Аллан чудовим вертикальним пасом знайшов на фланзі Кальєхона. Іспанець прострілив у штрафний лондонців, де ніхто не опікав Інсіньє, проте Лоренцо з 11 метрів вдарив значно вище воріт. У відповідь "Арсенал" провів свою атаку, після чого рефері відправив команди відпочивати.

Арсенал – Наполі – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Наполі" вже виглядав краще. Італійці заволоділи ініціативою, в той час як "Арсенал" вирішив на деякий час грати другим номером. Але гострі моменти й надалі були біля воріт "Наполі". На 59 хвилині Ремзі з меж штрафного цілив під поперечину, але Мерета парирував удар. За хвилину лондонці виконували кутовий, після його небезпечно головою побив Монреаль. М'яч пролетів трішки вище воріт.

На 69 хвилині "Арсенал" змарнував чергову стовідсоткову нагоду. Колашинац прорвався лівим флангом й прострілив у штрафний. М'яч опинився у Мейтленда-Найлза, який з близької дистанції потужно пробив, але голкіпер гостей у прекрасному стрибку парирував удар. Через три хвилини неаполітанці відповіли не менш небезпечно. Інсіньє виконав прекрасний простріл на Зелінського, однак поляк у падінні не зміг переправити м'яч у сітку воріт Чеха.

На 80 хвилині в чергове "ховати" "Наполі" мав Ремзі. Мхітарян все зробив, щоб валлієць забив: Генріх віддав передачу на Аарона, який з декількох метрів не зумів влучити в ціль. Ближче до завершення матчу "Наполі" все більше розкривався, внаслідок чого гравці "Арсеналу" легко "розривали" оборонні редути гостей. На 88 відмінний прорив знову вдався Мхітаряну, який віддав на Обамеянга. Але габонець змарнував чергову нагоду зробити рахунок розгромним.

До завершення гри "Наполі" так і не вдалося серйозно потурбувати голкіпера лондонців. За увесь матч неаполітанці завдали тільки два удари у ствір воріт Чеха. Таким чином, за тиждень, 18-го квітня, команда Анчелотті спробує переграти "Арсенал" удома. У 2013-у році італійцям це вдалося.

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