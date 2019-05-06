"Арсенал" не зміг переграти аутсайдера АПЛ і ризикує не зіграти в Лізі чемпіонів: відео

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Арсенал – Брайтон: результат матчу та відео голів
Арсенал – Брайтон: результат матчу та відео голів / twitter.com/skysports

Лондонський "Арсенал" ризикує не зіграти в наступному сезоні у Лізі чемпіонів. "Каноніри" у 27-у турі чемпіонату Англії зіграли в нічию з "Брайтоном", внаслідок чого не зможуть кваліфікуватися до Ліги чемпіонів через лігу.

Арсенал – Брайтон 1:1
Голи: Обамеянг, 9 (пен.) – Маррей, 61 (пен.)

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"Арсенал" надзвичайно жваво розпочав матч, оскільки прагнув скористатися осічкою "Тоттенхема". Уже на перших хвилинах Мхітарян цілив у кут, але потрапив у стійку. Наступна швидка атака "канонірів" завершилася пенальті. Монреаля збили у штрафному, а Обамеянг впевнено виконав одинадцятиметровий удар.

У першому таймі лондонці мали шанси відзначитися як мінімум двічі. Спершу Мустафі пробив головою після кутового, але голкіпер парирував удар. В іншому епізоді Озіл віддав витончений пас на Обамеянга, але удар габонця парирував воротар.

По перерві гості зуміли відігратися. Поодинока атака гостей завершилася пенальті, яке реалізував Маррей. "Арсенал" мав нагоду вирвати перемогу. Зокрема, Обамеянга з вбивчої позиції не влучив у ворота. Могли "гармаші" й програти, якби не сейв Лено. Спершу голкіпер виручив партнерів після удару Марча. Після цього Гросс не влучив у ворота з близької відстані.

Таким чином, "Арсенал" за один тур до завершення чемпіонату втратив шанси потрапити в то-4, що дає шанс зіграти у Лізі чемпіонів. Єдина можливість для "канонірів" зіграти у Лізі чемпіонів – це виграти Лігу Європи. Наразі "гармаші" близькі, щоб зіграти у фіналі, оскільки у першому матчі півфінального протистояння перемогли "Валенсію".

Арсенал – Брайтон – відеоогляд матчу

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Арсенал
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