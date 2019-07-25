"Арсенал" офіційно підсилився футболістом "Реала"

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Даніель Себальос
Даніель Себальос / arsenal.com

Лондонський "Арсенал" оголосив про перехід півзахисника мадридського "Реала" Даніеля Себальоса. 22-річний іспанський футболіст приєднався до "канонірів" на правах оренди.

Як повідомляють клуби, орендна угода Себальоса розрахована на один сезон. Півзахисник виступатиме за новий клуб під 8-м номером.

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Ми в захваті, що Дані приєднався до нас. Він талановитий креативний футболіст з чудовими технічними навичками,
– сказав головний тренер команди Унаї Емері.

Сам Себальос заявив, що знав, що має в "Арсеналі" довіру головного тренера Унаї Емері. Також іспанець переконує, що усвідомлює, яка відповідальність носити футболку "гармашів".

Себальос перейшов у "Реал" влітку 2017 року з "Бетіса". Сума трансферу склала 16,5 мільйона.

У минулому сезоні 22-річний хавбек взяв участь у 23 матчах іспанського національного чемпіонату (13 – в основному складі), в яких став автором трьох забитих м'ячів і отримав три жовті картки.

Контракт півзахисника з "Королівським клубом" розрахований до літа 2023 року.

Про всі трансферні перипетії – читайте тут.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Арсенал Трансфери Реал
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