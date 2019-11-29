"Арсенал" офіційно звільнив Емері й призначив легенду клубу керувати командою

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Унаї Емері / twitter.com/afcstuff

Лондонський "Арсенал" офіційно звільнив головного тренера іспанця Унаї Емері. Керівництво "канонірів" прийняло рішення звільнити Емері через невдалі результати.

Виступаючи від імені правління "Арсеналу" й власників Kroenke Sports & Entertainment, Джош Кронке подякував Емері. "Ми висловлюємо найщирішу подяку Унаї та його колегам, які невпинно намагалися повернути клуб до змагань на рівні, який ми всі очікуємо, і попит. Ми бажаємо Унаю і його команді тільки майбутніх успіхів", – цитує Кронке сайт "гармашів".

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Що досяг Емері в "Арсеналі"?

Іспанський фахівець очолив "канонірів" влітку 2018 року. Під його орудою в першому сезоні "Арсенал" дійшов до фіналу Ліги Європи, в якому програв "Челсі". Чемпіонат Англії "Арсенал" завершив 5-м.

У новому сезоні після 13 турів АПЛ "Арсенал" тільки на 8-й позиції. У Лізі Європи команда в останній грі програла "Айнтрахту", проте все ще зберігає хороші шанси зіграти в плей-офф.

На тренерському містку "Арсеналу" Емері замінить легенда клубу Фредді Юнгберг. Він буде тимчасовим головним тренером команди.

"Ми повністю впевнені в тому, що Фредді допоможе нам рухатися вперед", – йдеться у повідомленні.

Також в "Арсеналі" заявили, що шукають нового головного тренера.

Хто такий Фредді Юнгберг?

Легендарний шведський футболіст, який з 1998 до 2007 року виступав за "Арсенал". З "канонірами" швед двічі виграв чемпіонат Англії, Суперкубок Англії та тричі володар Кубка Англії.

З 2016 року Юнгбер розпочав кар'єру тренера. Працював в "Арсеналі" U-15 та U-23. Був асистентом головного тренера німецького "Вольфсбурга".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Арсенал
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