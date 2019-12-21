"Арсенал" та "Евертон" не визначили сильнішого: результати 18 туру АПЛ
У суботу, 21 грудня, стартував 18 тур чемпіонату Англії. Результати матчів дивіться у матеріалі Спорт24.
Евертон – Арсенал 0:0
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Астон Вілла – Саутгемптон 1:3
Голи: Гріліш, 75 – Інгз, 21, 51, Стівенс, 31
Борнмут – Бернлі 0:1
Гол: Родрігес, 89
Брайтон – Шеффілд Юнайтед 0:1
Гол: Макберні, 23
Норвіч – Вулверхемптон 1:2
Голи: Кантвелл, 17 – Саісс, 60 Хіменес, 81
Ньюкасл – Крістал Пелас 1:0
Гол: Альмірон, 83
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