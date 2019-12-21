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"Арсенал" та "Евертон" не визначили сильнішого: результати 18 туру АПЛ

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Чемпіонат Англії: результати матчів 21-22 грудня

У суботу, 21 грудня, стартував 18 тур чемпіонату Англії. Результати матчів дивіться у матеріалі Спорт24.

Евертон – Арсенал 0:0

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Астон Вілла – Саутгемптон  1:3

Голи: Гріліш, 75 – Інгз, 21, 51, Стівенс, 31

Борнмут – Бернлі 0:1

Гол: Родрігес, 89

Брайтон – Шеффілд Юнайтед 0:1

Гол: Макберні, 23

Норвіч – Вулверхемптон 1:2

Голи: Кантвелл, 17 – Саісс, 60 Хіменес, 81

Ньюкасл – Крістал Пелас 1:0

Гол: Альмірон, 83

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ
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