Арсенал – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Арсенал – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч 1 вересня 2019
Арсенал – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

Лондонські клуби "Арсенал" та "Тоттенхем" зустрінуться у 4-у турі чемпіонату Англії. Переглянути матч 1-го вересня можна буде онлайн та по телебаченню.

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

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Серед них: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV.

Матч "Арсенал" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 1 вересня. Початок о 18:30. Огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Арсенал Футбол Тоттенхем
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