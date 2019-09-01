"Арсенал" здійснив камбек у поєдинку проти "Тоттенхема"

У неділю, 1-го вересня, відбулося дербі північного Лондона. "Арсенал" вдома прийняв "Тоттенхем". Команди розійшлися бойовою нічиєю.

Арсенал – Тоттенхем 2:2

Голи: Ляказетт, 45+2, Обамеянг, 71 – Еріксен, 10, Кейн, 40 (пен.)

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Уже на 10 хвилині дербі північного Лондона "шпори" зуміли вийти вперед. Лено невпевнено відбив удар гравця "Тоттенхема". Еріксен скористався помилкою німецького голкіпера й відкрив рахунок.

Обидві команди мали хороші шанси, щоб відзначитися, але саме "Тоттенхем" подвоїв перевагу. Гаррі Кейн на 40 хвилині реалізував пенальті. Здавалося, що "каноніри" в нокауті.

Та в компенсований до першого тайму час господарі відіграли один м'яч. Ляказетт скористався передачею Пепе й забив "гол у роздягальню".

Після відпочинку "гармаші" помітно збільшили оберти. Численні атаки господарів поля призвели до того, що рахунок став рівним. На 71 хвилині Обамеянг відгукнувся на передачу Гендузі й одним дотиком переправив м'яч у ворота Льоріса.

Як виявилося, гол габонця став останнім у лондонському дербі й клуби розійшлися миром. Наступний матч "Арсенал" проведе проти "Вотфорда", а "шпори" поміряються силами з "Крістал Пелас".