Арсенал – Тоттенхем: прогноз букмекерів на дербі північного Лондона

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Арсенал – Тоттенхем: прогноз на матч 1 вересня 2019 – Чемпіонат Англії
Арсенал – Тоттенхем: прогноз букмекерів на дербі північного Лондона / twitter.com/spursofficial

У неділю, 1-го вересня, "Арсенал" та "Тоттенхем" зустрінуться у дербі північного Лондона. У попередньому турі обидва клуби програли й хочуть реабілітуватися у наступній же грі. Букмекери оцінили шанси команд здобути звитягу.

Арсенал – Тоттенхем прогноз на матч

У попередньому турі "Арсенал" не зумів пройти випробування на "Енфілді", На знаменитому стадіоні "каноніри" були биті "Ліверпулем". У свою чергу "Тоттенхем" дещо сенсаційно програв "Ньюкаслу".

Дербі північного Лондона зазвичай багате на голи та яскраві моменти. У рідних стінах "каноніри" не програють "шпорам" в рамках АПЛ з 2010 року, тому налаштовані продовжити позитивну статистику.

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом матчу, хоч і не очевидним, є саме "Арсенал". Перемогу підопічних Унаї Емері фахівці Фаворит Спорт оцінили коефіцієнтом 2,38. А ось звитяга гостей оцінена коефіцієнтом 2,90.

Нічийний результат у грі "Арсенал" – "Тоттенхем", на думку букмекерів, найменш реальний На мирову в центральному матчі 4-го туру АПЛ коефіцієнт 3,65.

Прогноз Pari Match

Остання гра між клубами на "Емірейст" завершилася перемогою господарів з рахунком 4:2. Коефіцієнт на звитягу "гармашів" і ТБ 2.5 – 3,20. Якщо ж такого результату досягнуть гості – 3,80.

Уболівальники також можуть вгадати точний результат поєдинку. Наприклад, якщо "Арсенал" знову переможе з рахунком 4:2 – коефіцієнт 45. Популярним рахунком у цьому протистоянні є 1:1. Коефіцієнт на цей результат – 7,70.

Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet дають можливість вболівальникам вгадати, який футболіст заб'є гол у матчі. Найбільше шансів це зробити, на думку букмекерів, у лідера "Тоттенхема" Гаррі Кейна. Його гол у будь-який час оцінений коефіцієнтом 2.

А ось у складі "Арсеналу" ключовим гравцем є габонець П'єр-Емерік Обамеянг. Гол лідера "канонірів" у будь-який час гри – 2,15.

Матч 4-го туру чемпіонату Англії "Арсенал" – "Тоттенхем" відбудеться у неділю, 1-го вересня. Початок гри, о 18:30.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Тоттенхем Ювентус
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