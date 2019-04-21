"Арсенал" у надрезультативному матчі програв "Крістал Пелас": відео

"Арсенал" програв "Крістал Пелас" у лондонському дербі. У 35 турі чемпіонату Англії команди на двох забили аж п'ять голів.

Арсенал – Крістал Пелас 2:3

Голи: Озіл, 47, Обамеянг, 77 – Бентеке, 17, Заа, 61, Макартур, 69

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35 тур чемпіонату Англії подарував ще один несподіваний результат. Спершу "Манчестер Юнайтед" принизливо програв "Евертону". Естафету в "червоних дияволів" підхопив "Арсенал", який на власному полі несподівано поступився "Крістал Пелас".

Перший гол на 17 хвилині провів Бентеке. Нападник гостей не відчув опору захисників "канонірів" і відкрив рахунок у грі. Після цього "Арсенал" провів велику кількість атак, але жодна з них не несла серйозної загрози, тому перший тайм залишився за гостями.

Арсенал – Крістал Пелас – відеоогляд матчу

Відразу по перерві "Арсеналу" вдалося відігратися. Месут Озіл відновив паритет. Захисник "Крістал Пелас" забули про Месута, який перебував у їх штрафному й легко забив гол.

Ближче до середини тайму гостям знову вдалося вийти вперед та навіть закріпити перевагу. Спершу Заа продавив Мустафі й вивів "Крістал Пелас" вперед. Третій гол у ворота Лено забив Макартур.

На 77 хвилині "Арсенал" відквитав один гол. Обамеянг зробив рейд на половині поля "орлів" і скористався помилкою оборонців. Габонець поцілив точно в кут – 2:3.

На 87 хвилині "каноніри" мали можливість зрівняти рахунок. Озіл зробив чудовий навіс у штрафний, але ні Ляказетт, ні Івобі не зуміли дотягнутися до м'яча. На 89 хвилині "гармаші" розіграли комбінацію до останнього, вивівши на удар Івобі, але той з чудової позиції пробив прямо в руки голкіперу гостей.

У компенсований час "Арсенал" не встиг відігратися й поступився з рахунком 2:3. Це восьма поразка "канонірів" у цьому сезоні.

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