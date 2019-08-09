"Арсенал" в останній день купив зіркового захисника "Челсі"
В Англії закрилося трансферне вікно. В останній день чимало клубів оформило трансфери. Найбільш неочікуваним стало підписання лондонського "Арсеналу".
"Каноніри" купили в іншого лондонського клубу "Челсі" центрально захисника Давіда Луїса. Скільки заплатили за 32-літнього захисника – не повідомляється. За даними Transfermarkt, сума склала 8,7 мільйона євро.
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Ще більше "Арсенал" заплатив за лівого захисника "Селтіка" Кірана Тірні. Його оцінили у 25 мільйонів фунтів стерлінгів.
Та окрім купівлі, в "гармашів" була й продаж. За 30,4 мільйона євро вінгер Алекс Івобі перебрався в "Евертон".
Джерело: 24 канал
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